La solidarité pour Fidji s’organise en Polynésie

Suite au passage du cyclone Yasa sur l’archipel fidjien, les étudiants, les artistes, les influenceurs du pays et la Croix-Rouge ont souhaité s’associer à l’aide que le gouvernement va apporter à Fidji, et lancer un appel à la solidarité. Ainsi, une récolte de vêtements neufs ou usagés a été lancée auprès de la population. Les dons pourront être déposés dans les mairies.

Si Fidji a échappé à la pandémie, l’archipel ne faisant état d’aucun cas de covid-19, il a été durement frappé par un cyclone de catégorie 5. Des villages entiers ont été dévastés et cinq personnes ont péri. C’est le deuxième cyclone cette année, après Harold en avril, à toucher nos voisins du Pacifique.

Mardi, le président Edouard Fritch avait annoncé à l’Assemblée que le Pays allait apporter une aide en nature à la population de Fidji. Des étudiants, artistes et influenceurs sur les réseaux sociaux ont souhaité également s’associer à cette opération.

Ainsi, avec la solidarité qui caractérise les habitants du Pacifique, un appel aux dons de vêtements usagés ou neufs a été lancé. Ceux-ci pourront être déposés, jusqu’à samedi midi, dans les mairies, mais aussi jusqu’à dimanche midi à Pirae où un drive-in est mis en place à Aorai Tini Hau, ainsi qu’à la présidence de Polynésie sous le grand chapiteau.

Ces vêtements seront confiés ensuite à la Croix-Rouge habituée à ce type d’opérations, afin que ses bénévoles trient les vêtements et les mettent en cartons. Ils seront embarqués à bord du navire Tahiti Nui qui compte déjà à son bord du matériel de premiers secours comme des bâches, des tentes et des citernes d’eau, des tronçonneuses et des groupes électrogènes. « Ils avaient besoin de matériel de première urgence. C’était leur priorité. Mais de notre côté, nous avons sollicité la population pour qu’elle donne aussi des vêtements » précise Manuel Terai, chef de la délégation aux affaires internationales.

Le Tahiti Nui quittera Tahiti le lundi 28 décembre pour une arrivée prévue le samedi suivant. Comme les Fidji n’ont aucun cas déclaré de covid-19, les hommes de la flottille administrative déposeront leur cargaison sur le quai et repartiront dans la foulée. « On dépose tout et on revient. Pas de contact avec la population et tout l’équipage sera testé avant de partir », précise Manuel Terai.

Sollicité à la dernière minute pour participer à cette opération, Karl Lis, président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge estime que le timing est un peu juste, mais qu’avec l’aide des étudiants et des bénévoles, cela devrait aller. « Il va falloir mobiliser les bénévoles rapidement, surtout en période de fête, d’autant qu’avec le covid on a des bénévoles qui sont âgés et que l’on a mis en stand-by. Heureusement que l’on pourra compter sur l’aide des étudiants pour cette opération. »