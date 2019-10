La star de la pâtisserie Amaury Guichon en masterclass à Tahiti

Amaury Guichon, le pâtissier le plus célèbre des réseaux sociaux, sera en Polynésie pour une série de masterclass les 12, 13 et 14 novembre à l’invitation de la pâtisserie Les rêves de Lucie.

Chacune de ses vidéos de création est partagée des milliers de fois et ses comptes Facebook et Instragram font de lui le pâtissier le plus suivi sur les réseaux sociaux.

Amaury Guichon est sans aucun doute l’une des stars de la pâtisserie de ces dernières années. Depuis 2016, il inonde les réseaux sociaux de vidéos incroyables de ses réalisations de sculptures en chocolat : King Kong, une amazone, une horloge, un kraken ou encore un scaphandrier, pour ne citer que celles-ci.

Ces desserts en forme d’œufs, de cigares et de champignons, tous plus vrais que nature, ne sont pas en reste. Comme ses pâtisseries extrêmement fines et raffinées qui font rêver les gourmands du monde entier.

Ce jeune pâtissier franco-suisse de 28 ans a décidé après 14 ans de métier d’ouvrir sa Pastry Academy à Las Vegas, où il a exercé durant trois années, au sein de la Jean-Philippe Pâtisserie. Depuis Amaury Guichon parcourt le monde pour enseigner ses techniques. Et ce tour du monde le mènera en Polynésie où il effectuera trois masterclass les 12, 13 et 14 novembre à la pâtisserie Les rêves de Lucie.

Les démonstrations sont ouvertes à tous les niveaux et les inscriptions et renseignements se font au 89 54 58 88 ou par message privé sur la page Les rêves de Lucie.