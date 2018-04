La Tapura dépose sa liste pour le second tour

Sans surprise, le Tapura a déposé mardi matin sa liste pour le second tour des élections territoriales qui aura lieu le dimanche 6 mai prochain. Une liste évidemment inchangée par rapport au premier tour.

Le directeur de campagne du Tapura huiraatira, René Temeharo, est arrivé le premier mardi matin au haut-commissariat pour déposer sa liste pour le second tour des territoriales le 6 mai prochain.

Les listes qualifiées au second tour ont jusqu’au mardi soir à 18 heures pour être déposées au haussariat. Et lors de son passage, René Temeharo n’a pas hésité à en remettre une petite couche sur la possibilité d’un accord et d’une fusion de listes entre le Tavini et le Tahoeraa.

S’il tacle aujourd’hui le « 777 », René Temeharo faisait pourtant lui-même partie à l’époque de l’accord entre Gaston Flosse et Oscar Temaru. « Oui, d’une certaine manière », tempère sans ciller le directeur de campagne.