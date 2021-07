La Transtahitienne 2021 est reportée

Elle devait avoir lieu le 15 août. La fameuse traversée de l’île de Tahiti qui rejoint Papenoo à Mataiea, appelée la Transtahitienne, a été reportée. La nouvelle date n’est pas encore connue car le club VSOP, organisateur de la course, attend des décisions de la Fédération tahitienne de triathlon.

L’événement devait se tenir le 15 août entre Papenoo et Mataiea, sur 36,5 km, en deux épreuves (le run & bike et le trail). La Transtahitienne a été reportée à une date encore inconnue mais elle aura lieu d’ici la fin de l’année, promettent les organisateurs. « Le VSOP Moz Team attend de se réunir avec la Fédération tahitienne de triathlon et les autres clubs polynésiens pour pouvoir continuer à organiser sereinement des événements de qualité », pouvait-on lire ce week-end sur la page Facebook officielle de la course. Concrètement, les organisateurs attendent l’assemblée générale de la Fédération tahitienne de triathlon qui devrait prendre des décisions concernant les rétributions demandées aux clubs dans le cadre d’événements sportifs, comme l’explique Jean-Michel Monot, président du VSOP Moz Team.

Les clubs organisateurs d’événements fédéraux doivent payer une contribution à la Fédération, à hauteur de 30 000 francs, payer les arbitres et louer le matériel mais surtout s’acquitter de 500 à 750 francs par non-licenciés participants aux courses, ce qui peut faire une certaine somme si l’événement a du succès. Sur les épreuves du dernier Xterra organisé à Moorea, on comptait un peu plus de 1 300 participants et tous n’étaient pas licenciés. « C’est anormal vu les sommes astronomiques engagées par le club sur la partie assistance, licence, assurance et médical. La Fédération n’intervient absolument pas dans cela », précise Jean-Michel Monot, qui assure que tout le monde est d’accord, il faut simplement modifier les statuts et les règlements.

Il faudra ensuite trouver une nouvelle date pour cette course mais surtout, le club VSOP espère que tout soit fait à temps pour que le swimrun ait bien lieu comme prévu le 16 octobre. Du côté du parcours emprunté par les sportifs, Jean-Michel Monot assure qu’il n’y aura pas de difficultés avec les propriétaires de terrain comme ça a été le cas pour le Xterra à Moorea où le circuit avait dû être modifié à quelques jours de la course.

Grâce aux événements organisés par VSOP Moz Team, Tahiti est sur la carte des professionnels et amateurs de sport nature, que ce soit du trail ou du triathlon, et même les Polynésiens sont de plus en plus nombreux à se lancer sur les chemins des vallées et des montagnes : « Notre grande fierté est de voir ces milliers de Polynésiens qui se sont mis à faire du sport nature. C’est notre plus grande réussite, d’avoir motivé tous ces gens à faire du sport et de programmer une saison à travers nos courses, ça fait plaisir ! » L’engouement est partagé par les partenaires publics et privés qui désormais soutiennent le club. « Tout le monde sent qu’il y a un vrai potentiel de développement. » Jean-Michel Monot rêve de réunir 200 à 300 participants étrangers sur les courses du VSOP. Le club n’est pas qu’un organisateur de courses, il s’aligne aussi parfois sur les lignes de départ. Ça va être le cas de cinq personnes, dont Jean-Michel Monot, qui vont participer au semi-Ironman de Boulder dans le Colorado, prévu le 7 août prochain. Au programme : 2km de nage, 90km de vélo et 21km de course à pied.