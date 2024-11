La Transtahitienne de retour au calendrier Xterra

La franchise sportive prévoit trois grands événements à son programme 2025 : trois jours de trails mi-juin, un weekend de triathlon en octobre, mais aussi le retour, très attendu, de la Transtahitienne, version Run&Bike, fin août. Fenua Events et VSOP, l’attelage privé – associatif désormais aux commandes de ces grands évènements, organisent aussi fin mars le Moorea Marathon, et comptent relier toutes ces épreuves par un grand challenge annuel qui doit récompenser les participants les plus fidèles.

Les amateurs de défis sportifs ont déjà coché les dates dans leur calendrier : le programme 2025 des épreuves Xterra vient d’être dévoilé. Au programme, trois grands rendez-vous, à commencer par le Xterra Trail, prévu les 13, 14 et 15 juin, et qui proposera, cette année encore, des parcours et distances très diversifiés, en journée, mais aussi de nuit. Suivra le Xterra Triathon, épreuve très courue qui avait attiré plusieurs stars étrangères cette année, et qui aura lieu les 18 et 19 octobre l’année prochain. Se rajoute au milieu de ce programme la Xterra Transtahitienne prévue le 30 août. Cette épreuve qui consiste à traverser l’île de Tahiti n’a eu lieu qu’une fois ces cinq dernières années (en 2022), en raison de difficultés logistique. Elle se courra cette fois encore en Run & Bike, c’est à dire en binôme qui alterne de la course à pied et du vélo.

Un programme qui a été concocté, pour la première fois, par un tandem entreprise privée – association. Le club VSOP, référence des épreuves nature à Tahiti et Moorea 2007 et qui a fait venir la franchise internationale XTerra en Polynésie, a demandé à l’entreprise Fenua Events, déjà impliquée dans les dernières Xterra, de prendre en charge une partie de l’organisation. Le VSOP reste très impliqué mais davantage « en coulisse », comme l’expliquait Jean-Michel Monot lors du triathlon Xterra d’octobre. Reste que ce passage de témoin, même partiel, est « une étape importante dans la gestion de ces compétitions », comme l’explique Poerava Van Bastolaire, la gérante de Fenua Events, qui organise aussi, suivant le même principe et avec le même partenaire, le Moorea Marathon qui doit avoir lieu les 29 et 30 mars.

Un « challenge participation » et grand bal en fin d’année

Quatre épreuves au programme et une volonté générale de donner une plus grande ampleur, en local, mais surtout à l’international, à ces compétitions. Pour ça, beaucoup de nouveautés sont au programme. Notamment un « challenge de participation ». Les sportifs qui s’inscriront aux événements organisés tout au long de l’année seront récompensés, au travers d’un système de points calculés en fonction du nombre de participation, des distances choisies et des résultats. Les athlètes fidèles seront invités à un grand bal en fin d’année – plutôt que les bals organisés à la fin de chaque weekend de compétition jusqu’à maintenant – où des grands prix seront décernés aux champions les plus performants de 2025. « L’objectif est de maintenir la motivation des participants tout au long de l’année et de les récompenser pour leur fidélité », précise Poerava Van Bastolaire.