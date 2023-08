Le conseil des ministres qui se déroulait à Mahina a été l’occasion d’approuver le projet d’élargissement de la route sur une partie de la commune, du Tahara’a jusqu’à la route de Supermahina. Il est aussi question de construire trois ronds-points. Un système de glissières en béton amovibles selon les horaires, comme à Arue, serait mis en place. Les études ne sont encore qu’au stade d’ébauche, et la livraison du projet, s’il se réalise, serait prévue pour 2027.

La traversée de Mahina est actuellement fortement saturée aux heures de pointe du matin et du soir. Des feux avaient été étudiés et mis en place, mais n’ont pas apporté une solution satisfaisante.

En heures de pointe du matin, les verrous sont situés au niveau de chaque carrefour des principaux lotissements dont les débouchés coupent la voie principale, entraînant des ralentissements (Mahinarama, Supermahina, Tuauru, Pointe Vénus). Le point noir du matin se situe principalement au niveau du collège de Mahina où une voie de réinsertion pour les véhicules sortant de l’établissement scolaire crée un fort transit.

En heure de pointe du soir, c’est principalement la réduction de 2 voies à 1 voie dans le sens Papeete/Mahina après le giratoire du bas du Tahara’a qui cause l’engorgement. Le giratoire de la pointe Vénus semble également sous-dimensionné pour le flux de véhicules.

Le ministre des Grands Travaux et de l’Équipement, en charge des Transports aériens, maritimes et terrestres, a proposé lors du Conseil des ministres décentralisé de Mahina que la RT 2 soit élargie de 2 voies à 3 voies.

Ce projet actuellement à l’étude reliera le bas du Tahara’a jusqu’au bas du quartier de Supermahina. L’élargissement de la chaussée s’accompagnerait d’une reconfiguration de l’actuelle RT 2, incluant notamment l’aménagement de nouveaux giratoires au niveau du collège de Mahina, aux carrefours de Mahinarama ou de Supermahina, et éventuellement entre le giratoire du bas du Tahara’a et celui de la pointe Vénus. Des glissières en béton amovibles seront également installées pour permettre le basculement des deux voies en fonction du sens du trafic.

Ce projet semble être le plus adapté pour fluidifier la circulation d’une part, et limiter l’impact foncier ainsi que le coût d’investissement d’autre part. Il sera élaboré en concertation avec les élus de Mahina et la population concernée. Les études actuellement au stade d’ébauche, se poursuivront afin d’évaluer précisément la nature des travaux et leur impact.

Avec communiqué