La troupe Tere Ori fait vibrer le marae Arahurahu

La troupe dirigée par Taina Tinitauarii, vainqueur du Heiva 2019 en catégorie Hura Ava Tau, organisait ce samedi la répétition générale de son flamboyant spectacle Taumata Te ‘Aito Tu’iro’o. 80 danseurs et musiciens feront vivre l’épopée du légendaire guerrier de Faa’a sur le marae Arahurahu, tous les week-end, du 17 octobre au 1er novembre.

De l’ardeur, de la concentration, des sourires, et surtout du très beau spectacle. Après des mois d’entrainement, des semaines d’ajustements, les danseurs et musiciens de Tere Ori avaient convié des proches et des spécialistes pour une répétition générale au marae Arahurahu. C’est dans une semaine, qu’aura lieu la première représentation de Taumata Te ‘Aito Tu’iro’o. Un aboutissement et un « honneur » pour le groupe dirigé par Taina Tinitauarii, première troupe amateure à être choisi par le conservatoire pour animer le grand site de Paea.

Il faut dire que Tere Ori avait impressionné, l’année dernière, en remportant le Heiva dans la catégorie Hura Ava Tau. Il faut dire, aussi, que la troupe avait présenté un projet « très abouti », basé sur un thème qui lui « tient profondément à cœur ». Le parcours du guerrier Taumata, qui triomphe une à une des épreuves imposées par le roi Pomare II, est une des légendes célèbres de Faa’a. « Nous sommes des enfants de Faa’a, c’est un thème que l’on maitrise tous, explique Taina Tinitauarii. Pour nous, pouvoir venir faire ce spectacle sur ce marae, c’est un privilège ».

Danser pour « oublier la crise »

Au pied des montagnes de la Faaiti, ce sont donc 60 danseuses et danseurs, 20 musiciens et chanteurs qui font vibrer un des plus beaux marae de Tahiti. De consignes sanitaires interdisant les regroupement, en occupation du site par le PKOA, les répétitions ont dû composer avec de nombreux imprévus. Mais « presque tout ceux qui se sont engagés ont début ont tenu », se félicite la cheffe de groupe. La danse est même devenu, pour beaucoup un exutoire ou « une façon d’oublier la crise », dans cette période difficile sur le plan familial ou économique. Si Taina Tinitauarii a voulu parfaire les moindre détails, ce samedi, c’est aussi parce qu’elle sait qu’après l’annulation du Heiva et de beaucoup d’évènements culturels ces derniers mois, l’attente du public est grande. « On croise les doigts pour qu’il y ait le Hura Tapairu, et tout simplement pour que notre culture reprenne vie, à travers la danse, les chants, les percussions, les tu’aro maohi, et tout l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres ».

Représentations à 16 heures les 17, 18, 24, 25, 31 octobre et 1er novembre. Tarif unique : 2000 francs. Toutes les informations sur Taumata Te ‘Aito Tu’iro’o à retrouver sur la page de l’évènement sur Radio1. Billets en vente sur Ticket-pacifique.pf.