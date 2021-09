La vaccination se déplace dans les communes de Tahiti

Le vaccinodrome de la présidence sera ouvert ce samedi ainsi que la semaine prochaine. Afin de donner accès au vaccin au plus grand nombre, une équipe conjointe des services de santé et de militaires se déplacent ce week-end et toute la semaine prochaine dans les quartiers de Tahiti. À Taravao, la vaccination se fera non plus à l’hôpital mais au parc Teaputa, comme le dépistage.

Mercredi et jeudi, trois opérations de vaccination mobile ont été menées à Pirae et Arue avec la collaboration nouvelle d’une vingtaine de militaires. L’opération sera renouvelée dans plusieurs autres communes dans les jours qui viennent. Ce weekend et la semaine prochaine, deux centres de vaccination mobile seront ouverts simultanément de 8 heures à midi : samedi 4 septembre ils seront localisés à Papenoo dans la salle commune de Pito Iti, et à Mahina à l’école Hitimahana ; le lundi 6 septembre ils se déplaceront à Tiarei dans la salle Moenoa ainsi qu’à Mahaena dans la Maison paroissiale ; mercredi 8 septembre ils seront ouverts à Hitiaa dans la mairie annexe et à Taravao au Parc Teaputa. Samedi prochain, le 11 septembre, ils se déplaceront à Paea au boulodrome de Vaiatu ainsi qu’à Papara à l’école Taharuu. Enfin, le lundi 13, c’est à la mairie de Pueu que l’équipe de vaccination mobile sera en service.

Les structures déjà en place persistent

Petit changement à Taravao, le centre de vaccination y est délocalisé à partir du lundi 13 au Parc Teaputa, à côté de la gendarmerie de Taravao. Hormis le lundi 13 ou l’ouverture se fera à 8h30, il sera ouvert de 7h30 à 15h30. Le vaccinodrome de la présidence reste ouvert de 8 heures à 16 heures du lundi au samedi. La liste des structures de vaccination est disponible sur le site de la Direction de la santé. Aujourd’hui 142 109 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin.