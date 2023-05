Le Collectif DMT-12, invité par la Compagnie du Caméléon, joue son spectacle du 5 au 19 mai au Petit théâtre de la Maison de la culture. Une pièce tirée d’une histoire vraie, un savant mélange de diverses expressions artistiques, et de l’interactivité avec le public, qui va plonger progressivement dans la mise en place d’une communauté autocratique.

Une immersion dans une salle de classe particulière. C’est ce que propose le Collectif DMT-12 avec la pièce de théâtre « La Vague ». Cette adaptation théâtrale du film de Dennis Gansel et du roman de Todd Strasser propose un plongeon au cœur d’une histoire vraie. Celle d’un professeur d’histoire-géographie californien qui, en 1967, avait souhaité montrer à ses élèves combien il est facile de manipuler les hommes en créant une sorte de régime totalitaire au sein d’une classe et d’une école. Un jeu de rôles auquel les lycéens adhèrent avec enthousiasme, qui crée une communauté de plus en plus soudée, de plus en plus brutale et sourde aussi, à l’égard des voix minoritaires qui apparaissent en son sein. Dictature, politique, mais aussi dynamique de groupe : la troupe de comédiens parle d’un « sujet intemporel » . » Il y a toujours un leader, un leader ++ et un leader – » explique Alexandre Auvergne, le metteur en scène. Un spectacle qui parle aussi d’opinion et de prise de position.

Sur scène, 12 jeunes comédiens déroulent ce récit d’une heure et demie. Un discours qu’ils ont décidé d’aborder de manière moderne, dynamique et interactive pour réussir à toucher aussi les jeunes générations, pas toujours convaincues par l’expérience théâtrale. Au fenua, ils se produiront d’ailleurs devant 800 jeunes. Le collectif veut les voir ressortir du théâtre avec le sourire : « On ne leur impose pas un code, avec nous, c’est, tu es toi, t’as ton portable, c’est comme ça, on interagit avec le public … donc ça veut dire que quand on rentre de la salle de théâtre, les jeunes ou les moins jeunes sont tous dans une salle de classe », ajoute encore Alexandre Auvergne. Un mélange de générations qui permet justement selon le metteur en scène la transmission d’un « message fort ».

La première représentation de la troupe est prévue vendredi au Petit théâtre de la Maison de culture. Vous pourrez découvrir cette pièce du 5 au 19 mai, les vendredi et le samedi à 19h30 et le dimanche à 17h. Les billets sont bien sûr en vente sur tickets-pacific.pf et dans les magasins carrefours.