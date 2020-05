La vente d’alcool autorisée du lundi au samedi… Sauf pour les boissons réfrigérées

Le conseil des ministres a décidé d’alléger une nouvelle fois les restrictions sur la vente d’alcool à emporter à compter du mardi 2 juin. La vente sera autorisée du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures. Des horaires toujours plus restrictifs qu’avant le confinement et qui sont accompagnés d’une nouvelle règle : la vente de boissons réfrigérées est interdite sur tout le territoire et pendant toute la semaine.

Avec sept modifications de la réglementation depuis le 23 mars, la vente d’alcool aura décidément beaucoup animé les réunions du conseil des ministres pendant la crise sanitaire. Après presque un mois d’interdiction, deux semaines de « drive » devant les magasins, une dizaine de jours de restriction de quantités en caisse, et aujourd’hui encore, des limitations d’horaires, le Pays a de nouveau allégé les règles ce mercredi. À compter du 2 juin, la vente à emporter de boissons alcoolisées non réfrigérées est « autorisée dans tous les commerces disposant d’une licence de 1ère ou de 2ème classe, du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures », précise le gouvernement dans un communiqué.

Une décision qui fait, semble-t-il, suite à une lettre adressée par la Fédération Générale du Commerce au vice-président Teva Rohfritsch, dénonçant une « discrimination » entre les cavistes, réautorisés à vendre les vendredi et week-end depuis la fin de semaine dernière, et les autres magasins. Le président du Pays Édouard Fritch avait pourtant assuré, mercredi, que les restrictions en vigueur resteraient en place « jusqu’au mois de juillet », y voyant « une bonne mesure » pour faire « changer les comportements ».

Haro sur la bière fraîche

Conscient de l’attachement de certains tavana à ces règles, qui participent, d’après eux, au maintien de l’ordre public, la FGC a proposé de lever les restrictions horaires mais d’interdire la vente d’alcool réfrigérées, et notamment de bières fraîches. « Puisque le gouvernement souhaite lutter contre les rassemblements alcoolisés, on a proposé une mesure pour limiter la consommation immédiate », commente un responsable de la Fédération.

Effectivement, la vente de boissons alcoolisées réfrigérées est désormais interdite sur tout le territoire de la Polynésie. Mais les restrictions d’horaires n’ont pas été totalement levées : avant le confinement, la vente était autorisée, hors dispositions municipales spécifiques, de 7 heures à 20 heures du lundi au samedi et de 7 heures à midi le dimanche matin. La plage horaire a été réduite et la vente est totalement interdite le dimanche et les jours fériés. Reste à savoir si ces mesures sont destinées à être pérennisées dans le temps, ou si le gouvernement a choisi un retour à la normale par petits pas.