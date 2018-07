La vente du Géant Casino suspendue par Punaauia

L’affaire est passée jusqu’ici inaperçue, la vente aux enchères du Géant Casino de Punaauia à l’entrepreneur local Félix Lai, le 7 mars dernier, est actuellement suspendue par l’exercice du droit de « préemption » de la commune de Punaauia. Une préemption doublement contestée par Félix Lai, à la fois devant la juridiction judiciaire et devant la juridiction administrative à Papeete.

Depuis la faillite des enseignes Casino de Franck Falletta en 2015, l’ancien supermarché Géant Casino de Punaauia a été mis aux enchères à cinq reprises avant d’être finalement acheté par le patron de Lai Woa Aluminium, Félix Lai, le 7 mars dernier pour 460 millions de Fcfp. A l’époque, la commune de Punaauia s’était montrée intéressée et avait participé aux enchères pour finalement s’incliner derrière l’entrepreneur local spécialisé dans la menuiserie alu.

Mais depuis, la commune de Punaauia a exercé son droit de « préemption » qui lui permet d’acheter le Géant Casino en priorité pour un motif d’intérêt général. En l’occurrence, la commune a évoqué un projet « d’équipement public ». Problème, depuis l’exercice de son droit de préemption, il y a quatre mois, la commune de Punaauia n’a toujours pas payé le Géant Casino et n’a pas non plus consigné les fonds nécessaires à cette acquisition dans les délais impartis de trois mois.

Depuis, la préemption de la commune de Punaauia a été contestée par l’avocat de Félix Lai à la fois devant la juridiction administrative et devant la juridiction judiciaire. Les deux procédures sont toujours en cours. Le tribunal administratif n’a pas encore examiné le recours et le juge judiciaire a fixé sa prochaine audience au mois de septembre prochain. D’ici là, le sort de l’ancien supermarché de la côte Ouest reste une nouvelle fois suspendu à la justice.