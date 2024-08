La vice-présidence célèbre le « Wear It Purple Day »

La vice-présidente Minarii Galenon organisait ce vendredi une réception dédiée à la communauté LGBTQIA+ pour le « Wear It Purple Day », une manifestation d’origine australienne créée par deux lycéens après le suicide d’un adolescent. L’occasion de réaffirmer l’engagement du gouvernement en faveur de la diversité et de l’inclusion, et contre le harcèlement que subissent encore les jeunes de la communauté au fenua.

La Polynésie s’est mise à l’heure australienne ce vendredi pour célébrer, avec la consule australienne Alison Shea, le « Wear It Purple Day ». Cette journée de sensibilisation créée par deux lycéens australiens en 2010, en réaction au suicide d’un adolescent, est dédiée aux jeunes de la communauté LGBTQIA+ victimes de harcèlement, que ce soit dans leur milieu familial ou leur milieu scolaire.

La députée Nicole Sanquer était présente, ainsi que la présidente du Cesec Voltina Dauphin. L’assemblée de la Polynésie était représentée par plusieurs élus, notamment Cliff Loussan, et Heinui Le Caill qui préside la commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui estime que la sensibilisation sur ce thème doit faire partie des programmes scolaires, ainsi que Tepuaraurii Teriitahi du Tapura. On comptait également parmi les invités Marie-Laure Dautry qui représentait le haut-commissaire en déplacement, la présidente de SOS Suicide Geneviève Vanquin, et Karel Luciani, le président de l’association Cousins Cousines qui est également directeur régional de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). « Une petite action comme celle-ci, portée par le gouvernement, peut résonner dans la région, a-t-il déclaré, rappelant que chez certains de nos voisins du Pacifique, c’est toujours un crime d’être homosexuel. »

« L’idée, c’est qu’on se respecte tous, dit la vice-présidente qui a rendu hommage à Éliane Tevahitua pour avoir mis ce sujet au premier plan de l’action du gouvernement. Nous sommes tous un peuple, il faut nous respecter dans notre diversité, sans jugement. Des cérémonies comme celles-ci sont importantes pour sensibiliser la population ». Elle dit vouloir lutter contre les violences subies par ce public, et se dit « tout à fait favorable » à la demande de Karel Luciani de créer un centre d’hébergement d’urgence.