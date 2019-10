La vieille branche et la jeune pousse

L’amour n’attend pas le nombre des années, telle pourrait être la morale de l’affaire qui était traitée ce mardi au tribunal. Un homme d’âge mur, 56 ans, s’est entiché d’une petite jeunette de 23 ans qui n’avait d’yeux, pas que pour lui, mais aussi pour sa carte bancaire. Elle lui a dérobé 190 000 Fcfp et a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis.

Géronte, 56 ans, se rend à un distributeur d’argent pour retirer du liquide. 50 000 Fcfp. C’est la somme dont il a besoin pour payer les réparations de sa voiture. Sauf que la machine refuse de lui donner de l’argent sous prétexte que son compte est à sec. Étonné, il se rend au guichet de sa banque, où on lui confirme la triste vérité. Il ne comprend pas.

Il décide alors de porter plainte à la gendarmerie. Les gendarmes se font remettre la liste des retraits bancaires et visionnent les bandes vidéo du distributeur. Ils en tirent des clichés qu’ils montrent à la victime qui reconnaît alors sa petite amie. Celle-ci lui avait subtilisé sa carte, son code étant inscrit sur un papier dans sa sacoche, et vidé l’intégralité de son compte. 190 000 Fcfp. Le forfait une fois commis, elle avait replacé la carte dans la sacoche.

« Il m’a dit, si tu es ma femme tu dois gérer mon argent »

À la barre la jeune femme, en robe très moulante : « Je vis avec lui depuis 10 mois et il m’a dit,si tu es ma femme tu dois gérer mon argent. » « Mais pourquoi a-t-il déposé plainte alors ? » lui demande le juge. « Parce qu’il croyait qu’on lui avait volé sa carte. » « Vous ne l’aviez pas prévenu ? » « Non, je ne sais pas pourquoi. » Le juge, soupçonneux, « Vous aviez l’intention de le quitter et de partir avec son argent ? », « Non non, pas du tout ». Le juge insiste : « Dans votre déposition vous avez dit qu’il y avait d’autres histoires, allez-y. », « Je n’arrive pas je stresse. (…) ce sont mes copines qui m’ont mis la pression pour que je retire l’argent pour se promener, manger etc… »

Interrogée sur la différence d’âge , elle explique « Je le considère comme un grand-père, un papa qui s’occupe bien de moi. » Venant à son secours, Géronte déclare, « Elle va me rembourser petit à petit. » Des remboursements que la jeune fille fera au fur et à mesure que son père lui donnera de l’argent « 10 000 ou 5 000 par semaine, car je ne travaille pas. »

« Tel un bernard l’hermite, vous squattez chez les autres ! »

À son casier quelques condamnations, violences, alcool au volant ainsi que vols, falsifications de chèques et abus de confiance. Jeune, mais avec de la bouteille dans certains domaines.

« Il n’est pas bon d’être votre ami, attaque la procureure, vous confondez leur propriété avec la vôtre. Vous avez vidé son compte en 24 heures et vous avez su vous faire plaisir. Madame a mis le grappin sur un vieux et en profite. Tel un bernard l’hermite, vous squattez chez les autres ! » Et de réclamer 2 mois de prison avec sursis.

L’indélicate a été condamné à 4 mois de prison avec sursis avec 100 000 Fcfp à payer à sa victime. « Si jamais elle va en prison, moi je peux aller la voir ? » demande Géronte. « Elle ne va pas aller en prison », lui précise le juge, légèrement décontenancé par cette demande. À la sortie du tribunal c’est bras dessus, bras dessous que le couple s’en est allé. Le cœur a ses raisons que la raison ignore.