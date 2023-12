La vigilance météorologique élargie aux îles Sous-le-Vent

Malgré les éclaircies de la journée sur certaines zones, la situation reste très perturbée avec des cellules orageuses pouvant éclater jusqu’à samedi matin. La vigilance est de mise dans les îles du Vent, elle s’étend aux îles Sous-le-Vent désormais. Et les autorités ont interdit le franchissement des rivières à gué, sous peine d’amende.

Météo France maintient la vigilance et l’étend. À Tahiti et Moorea, malgré les périodes d’accalmies, des passages pluvieux intenses et parfois accompagnés de grains orageux pourront se déclencher vendredi soir, générant des cumuls importants. Ce week-end, le ciel restera encore nuageux dans l’ensemble avec quelques passages d’averses, en particulier de Papara à Teahupo’o et Tautira où les cumuls pourront être élevés.

Aux îles Sous-le-Vent, malgré les éclaircies de la journée, la situation vendredi soir sera potentiellement très perturbée avec des cellules orageuses pouvant éclater jusqu’à samedi matin. Au-delà, le risque d’orages diminuera assez nettement, mais le ciel devrait être encore chargé dans l’ensemble samedi en journée avec quelques passages d’averses. Dimanche, l’amélioration se poursuivra.

Dans ce contexte, le Haut-commissaire a interdit le franchissement à gué des rivières et cours d’eau de l’île de Tahiti jusqu’au lundi 11 décembre, 8 heures. Le non-respect de cette interdiction expose le contrevenant à une amende de 17 900 francs.

La recommandation d’annuler toutes les activités extérieures (randonnées sur les hauteurs, dans les vallées, en mer ou autres activités de loisirs) est maintenue jusqu’à la fin de l’épisode.