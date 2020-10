L’A400M en mission de rapatriement à Rapa Nui ce jeudi

L’État a annoncé, ce lundi que l’A400M actuellement déployé au fenua serait chargé d’une mission de rapatriement entre la Polynésie et l’île de Pâques. Une vingtaine de Pascuans seront évacués à l’aller, et une quinzaine de Polynésiens bloqués à Rapa Nui devrait être ramenés au retour.

Ils en rêvaient, l’État l’a confirmé. L’avion militaire A400M Atlas, déployé au fenua pour deux semaines en remplacement d’un Casa prêté aux Forces armées de Nouvelle-Calédonie, s’envolera jeudi pour Rapa Nui. L’appareil, dont le rayon d’action peut atteindre 8500 kilomètres, devrait rapatrier « une quinzaine de résidents de Polynésie française bloqués sur l’île de Pâques depuis le début de la crise du Covid-19 », confirme un communiqué signé du Haut-commissariat et des Forces armées de Polynésie Française. La compagnie Latam avait stoppé ses vols Tahiti – Chili via Rapa Nui dès la mi-mars et ne prévoit pas de reprise avant mars prochain.

L’avion de transport, qui avait déjà enchaîné les mission au fenua entre fin avril et fin mai, en plein confinement, ne partira bien sûr pas à vide vers Hanga Roa. « Pour répondre à une sollicitation des autorités chiliennes et en étroite coordination avec l’ambassade de France à Santiago, une vingtaine de ressortissants de l’île de Pâques également bloqués sur le fenua seront rapatriés chez eux » explique le communiqué. Un rapatriement demandé depuis longtemps par le petit groupe, qui avait heureusement trouvé des soutiens familiaux et amicaux au fenua pour « tenir » ces derniers mois. Départ, donc ce jeudi 8 octobre, « pour un temps de vol aller de 6 heures ».