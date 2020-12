Laboratoires d’ice : 5 ans de prison pour les deux principaux accusés

Le tribunal de Papeete a condamné ce jeudi les 13 personnes impliquées dans deux laboratoires clandestins fabriquant de l’ice à des peines de prison de deux à cinq ans, quasiment en conformité avec les réquisitions du ministère public.

C’était le premier procès pour fabrication d’ice sur le territoire. Deux laboratoires, sans lien entre eux si ce n’est le « professeur » qui connaissait la « recette », avaient été démantelés en 2019. On y cuisinait une drogue de mauvaise qualité, destinée principalement à la consommation personnelle des prévenus si l’on en croit leurs témoignages, mais qui pouvait générer des revenus estimés à 600 000 Fcfp pour les apprentis chimistes.

Toanui Rattinassamy, premier à monter son labo, a été condamné à cinq ans de prison dont un de sursis, avec maintien en détention ; sa compagne, Vanina Faua, à deux ans dont un avec sursis.

Gérard Ruatea, qui avait repris à son compte la fabrication après l’arrestation du couple, a écopé de cinq ans dont un avec sursis avec maintien en détention.

Heifara Perez, fondateur du second laboratoire, a été condamné à cinq ans dont deux an avec sursis et maintien en détention.

Quant à Sylvain Ah Chong, l’homme qui avait donné la recette de l’ice aux principaux accusés, il n’a pas cessé de nier son implication. Il a été condamné à trois ans de prison avec mandat de dépôt.

Les peines infligées aux autres prévenus : Marama Hoata, Israel Teuru, Matahi Faaruia et Taiau Toofa : 4 ans de prison dont 2 avec sursis. Frédéric Bonno, 3 ans dont 18 mois avec sursis ; Roland Lesca, 3 ans dont 2 avec sursis ; Teiki Marurai, 2 ans dont 18 mois avec sursis ; et Gino Marurai, 2 ans avec mandat de dépôt.