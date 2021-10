L’Adie a participé à la création de 10 000 entreprises en 12 ans

L’Adie a profité de l’allègement des restrictions sanitaires pour fêter ses 12 ans d’existence en Polynésie. La semaine des rendez-vous de l’Adie s’est clôturée aujourd’hui par une visite d’entreprises qui ont bénéficié du soutien de l’Adie en compagnie de ses partenaires financiers. C’était aussi le moment idéal pour inaugurer son antenne mobile.

Depuis 2009, l’association Adie Polynésie française est passée « d’une école du quartier de Pina’i » avec trois membres à une structure bien plus importante : Wendy Mou Kui, directrice de l’Adie au fenua, fait état de quasiment 2 000 projets accompagnés chaque année. Elle est présente dans tous les archipels de Tahiti grâce à ses 11 agences où travaillent 23 salariés et 21 bénévoles. La structure continue de se développer avec une prochaine antenne à Huahine et une antenne mobile. Grâce à un minibus aménagé, les agents de l’Adie se déplacent pour rencontrer les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans ses locaux. Toutes les démarches peuvent être faites grâce à cette antenne qui se déplacera « dans les quartiers prioritaires de Tahiti et Moorea ».

Une semaine particulière pour marquer le coup

Deux fois par an est organisé une semaine des « Rendez-vous de l’Adie » pendant laquelle la priorité est donnée à la rencontre de nouveaux porteurs de projets. Pour clôturer cette semaine des Rendez-vous de l’Adie, et fêter ses douze ans, l’association a souhaité permettre à ses partenaires financiers de rencontrer des créateurs d’entreprise qui ont réalisé leurs projets grâce à leur soutien. « Pascal Balthazar, gérant de Planète fenua, une société spécialisée dans la vente de matériel informatique, ordinateurs assemblés, pour le gaming ou le travail », a par exemple bénéficié du soutien de l’Adie pour financer le matériel nécessaire au lancement de son activité. En parallèle, des partenaires financiers et communaux étaient présents ce matin tels que Lucia Teihotaata, de la commune de Moorea Maiao, qui a pu échanger avec des porteurs de projets qu’elle invitera sans doute à venir témoigner dans l’antenne de Moorea. L’antenne de l’Adie se trouve depuis 2019 « dans les locaux de la mairie, près de la cellule insertion et non plus aux ateliers relais de Vaiare » précise-t-elle. Le taux de pérennité à deux ans des entreprises ainsi créées est de 90%, et 96% des personnes financées sont durablement insérées professionnellement.