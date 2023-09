L’Adie accompagne la transition écologique

Du 2 au 6 octobre, l’Adie accompagnera les entreprises qui veulent agir pour la transition écologique. Divers ateliers se tiendront aux Australes, aux Tuamotu, et aux îles Sous-le-Vent. En parallèle, les 4 et 5 octobre, se tiendra à Papeete le Forum des entrepreneurs engagés dans la transition écologique inclusive.

Selon une étude de l’Adie, 82% des entrepreneurs polynésiens accompagnés par l’Adie accordent de l’importance aux questions écologiques et au développement durable au sein de leur activité. Afin de donner à tous les créateurs d’entreprise les moyens de contribuer à une économie plus écologique et plus responsable, l’Adie se mobilise à travers des événements de sensibilisation gratuits, du 2 au 6 octobre 2023.

« Agir pour la transition écologique en tant qu’entrepreneur est à la portée de toutes et tous, à condition d’en avoir les moyens financiers. C’est pourquoi on finance et accompagne les entrepreneurs qui envisagent des actions pour le climat, comme privilégier les énergies solaires ou l’achat d’un véhicule moins polluant et pour les agriculteurs, acheter des engrais bio », explique Wendy Mou Kui, directrice régionale de l’Adie. Pour ce faire l’Adie propose un financement qui consiste en un prêt à taux zéro, en complément au microcrédit, pour financer les surcoûts liés à la transition écologique de leur entreprise.

Mais l’Adie ne s’arrête pas là, elle propose aussi aux entrepreneurs de les mettre en relation avec des fournisseurs qui proposent des produits écoresponsables afin qu’ils puissent bénéficier de tarifs avantageux pour eux, tant pour des panneaux solaires, des engrais ou des véhicules hybrides ou électriques.