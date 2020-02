L’Adie en tournée du 3 au 7 février pour promouvoir l’accès au microcrédit

L’association pour le droit à l’initiative économique, qui dispense microcrédits, conseils et formations, va se rendre la semaine prochaine « à la rencontre des entrepreneurs », à Tahiti et dans les îles.

L’Adie, qui a fêté l’année dernière ses dix ans de présence en Polynésie, se lance dans une grande tournée d’une semaine. L’idée : rencontrer les porteurs de projets à la recherche de financement et d’accompagnement. Depuis 2009, l’association nationale a délivré au fenua plus de 7774 microcrédits, toujours accompagnés de formation et de conseil. Résultat, d’après l’organisme : 77% de taux de pérennité des activités deux ans après leur financement, et surtout 3,7 milliards de francs injectés dans l’économie locale.

ENCADRE

Les rendez-vous de l’Adie :

A TAHITI

Lundi 3 février

De 8h à 9h sur le parking du dispensaire de Mataiea (truck Adie)

De 9h30 à 10h30 sur le parking de la mairie de Papeari (truck Adie)

De 11H à 12h sur le parking de la mairie de Toahotu (truck Adie)

Mardi 4 Février

De 8h à 12h Permanence à la mairie de Punaauia

De 7h30 à 9h30 sur le parking du magasin LS proxi de Hitia’a O Te Ra (truck Adie)

De 10h à 12h sur le parking de la mairie de Tiarei (truck Adie)

Mercredi 5 Février

De 8h à 10h Petit-déjeuner des créateurs à l’agence Adie de Papeete

Jeudi 6 Février

De 8h à 9h sur le parking de la mairie de Tautira (truck Adie)

De 9h30 à 10h30 sur le parking de la mairie de Pueu (truck Adie)

De 11h à 12h sur le parking de la mairie de Faaone (truck Adie)

DANS LES ÎLES

Lundi 3 février

Tubuai : Café des créateurs à l’agence Adie de 8h30 à 10h30

Mardi 4 février

Nuku-Hiva : Café des créateurs à l’agence Adie de 8h30 à 10h30

Mercredi 5 février

Raiatea : Café des créateurs à Puahine de 8h30 à 10h30

Rikitea : Permanence à la mairie de 8h à 15h

Jeudi 6 février

Nuku-Hiva : Café des créateurs à la mairie de Hooumi de 8h30 à 10h30

Rangiroa : Café des créateurs à l’agence Adie de 8h à 10h

Vendredi 7 Février

Hiva-Oa : Café des créateurs à l’agence Adie de 8h30 à 10h30