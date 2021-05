L’Adie part en tournée pour soutenir la création d’entreprise

Spécialiste du microcrédit et des programmes d’accompagnement, l’Adie va animer, entre le 31 mai et le 4 juin des permanences tout autour du fenua pour aider les entrepreneurs locaux à créer leur entreprise dans les meilleures conditions.

Voilà douze ans que l’association pour le droit à l’initiative économique (Adie), association nationale reconnue d’utilité publique, est présente en Polynésie. Douze années pendant lesquelles l’objectif n’a pas changé : « que l’entrepreneuriat soit accessible à tous, même sans diplôme, même sans capital, et quel que soit son lieu d’habitation ». C’est toujours dans cette esprit que l’antenne locale de l’association repart en tournée la semaine prochaine, avec le soutien d’Air Tahiti. L’idée : informer sur les programmes d’accompagnement existant, proposer des parcours ou des options de financement, orienter vers des interlocuteurs plus adaptés. « Cette crise sanitaire et économique n’a pas fait faillir l’envie d’entreprendre des Polynésiens, précise Wendy Mou Kui, directrice de l’Adie Polynésie. C’est le signe d’une volonté collective d’aller de l’avant, de créer, de se battre. L’entrepreneuriat populaire permet non seulement l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi mais c’est aussi un puissant levier de développement économique pour notre Fenua ».

Agriculteurs, gérants de roulottes, jardiniers, pêcheurs, artisans, prestataires de services, pensions de famille… En 2020, ce sont 1800 entrepreneurs du fenua, « dont 79% résident dans les îles éloignées », qui ont été aidés, grâce à des programmes de financements ou des programmes d’accompagnement sur-mesure. Depuis septembre 2009, c’est plus de 10 156 microcrédits qui ont été délivrés au fenua, participant à la création ou au maintien d’un emploi, avec un taux de pérennité après deux ans de 90% et un taux d’insertion de 96%. « Ce qui représente un montant total de près de 5 milliards de francs pacifique injectés dans l’économie locale », précise l’Adie.

