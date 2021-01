L’administration pénitentiaire rattrapée par son illettrisme numérique

En mars dernier, la direction de Nuutania avait refusé l’accès aux avocats munis de tablettes numériques non connectées, appliquant maladroitement une circulaire. Le tribunal administratif conclut à l’annulation de cette décision.

En mars dernier, un avocat qui s’était présenté à Nuutania pour s’entretenir avec un de ses clients, muni d’un iPad, s’était vu interdire l’accès de la prison. L’administration pénitentiaire avait dégainé une circulaire interdisant aux visiteurs d’être porteurs de « technologies de communication propre » susceptibles de se connecter au monde extérieur.

« On a tous nos dossiers en cours sur un iPad, plutôt que de venir avec des dossiers de 5 000 pages », a expliqué Me Varrod, qui s’est dit surpris par la décision. Mais dans son cas, sa tablette ne prend pas de carte SIM, elle n’est donc tout simplement pas capable de connexion cellulaire de type téléphonie mobile. Une « erreur de fait » que le tribunal administratif reconnaît. Alors qu’il est possible pour un avocat d’aller à Nuutania avec un ordinateur portable, l’administration pénitentiaire a tenté, dans son mémoire en défense, d’argumenter que « la valeur marchande » d’un iPad « est susceptible de provoquer un vol ».

Le tribunal administratif, qui a conclu à l’annulation de cette décision, rendra son délibéré le 26 janvier prochain.