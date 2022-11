L’aérodrome de Takume peut rouvrir

Après des travaux de réfection, la piste de Takume peut désormais accueillir des ATR-42. Air Tahiti envisagerait une desserte par mois.

La piste de Takume a été construite en 1995 pour une exploitation de type Dornier 228. En 2015, lors de l’élaboration du schéma directeur des transports interinsulaires, il était question de ne plus desservir l’atoll de 150 habitants, avant qu le gouvernement ne se ravise. L’état dégradé de la piste ainsi que les nécessités de désenclavement ont conduit à la réalisation de travaux de réfection qui ont débuté en mai 2021 et ont été réceptionnés en janvier 2022. La piste est maintenant allongée (passant de 900 à 948m) et élargie (de 18m à 30m) et l’ensemble de l’infrastructure est mise aux normes pour permettre une desserte en ATR42.

Faisant suite à la visite de contrôle du Service d’État de l’aviation civile et à l’homologation de l’aérodrome en code 2C, le conseil des ministres vient d’adopter un arrêté portant sur une mise à jour de l’ouverture à la circulation aérienne publique de l’aérodrome de Takume autorisera la compagnie Air Tahiti, délégataire de service public, à desservir la piste de Takume au moyen d’aéronefs de type ATR42. La compagnie envisagerait cette desserte à raison d’une fréquence par mois, dans le cadre d’une rotation Papeete -Makemo – Takume – Raroia – Papeete.

Avec communiqué