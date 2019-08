Laetitia Hiu Chang, première inspectrice du travail polynésienne

Édouard Fritch, Teva Rohfritsch, et la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, ont rencontré jeudi la première inspectrice du travail polynésienne, Laetitia Hiu Chang. À cette occasion, le Président a également rencontré la nouvelle Directrice du travail, Valérie Bepoix.

Laetitia Chang a prêté serment auprès du Tribunal de première instance de Papeete, mercredi, en accord avec les missions qui incomberont désormais à sa nouvelle fonction. Elle a débuté sa carrière en tant que psychologue du travail, au sein de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnelle (COTOREP). Elle a ensuite œuvré au sein du SEFI pendant 13 ans, puis a décidé d’intégrer la direction du Travail en 2017.

Suite à la réussite du concours lancé par le ministère du Travail métropolitain en 2017, Laetitia Chang est allée se former au sein de l’Institut National du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) durant un an. En octobre dernier, elle a été affectée en Polynésie française et y revient donc diplômée.

Sixième sur une promotion de 30 inspecteurs

Les missions qui lui incombent sont multiples. Elle concourt à l’amélioration des conditions de travail, de la santé au travail et des relations professionnelles, et veille au respect du droit du travail. Intervenant directement dans les entreprises, elle effectue un travail de terrain caractérisé par de multiples contacts et déplacements sur les lieux de travail. Elle a à la fois des missions de contrôle, de prévention et de conseil, qui sont indissociables. Elle intervient sur toute la côte ouest de Tahiti.

Mère de deux enfants, Laetitia Chang est la première Polynésienne à avoir réussi le concours d’inspectrice du travail. Sur les 30 candidats reçus en formation, elle a fini sixième. Le président de la Polynésie française a tenu à lui adresser ses chaleureuses félicitations et, à travers son exemple, a encouragé la jeunesse polynésienne à s’engager pour son Pays.

Avec communiqué