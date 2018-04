L’affaire Kikilove renvoyée en correctionnelle

Des cristaux d'Ice et un bubble. © DR

Le juge d’instruction Laurent Mayer a rendu son ordonnance de renvoi dans l’affaire « Kikilove » de trafic d’Ice et de paka, comme l’a révélé jeudi Tahiti Infos. Pas moins de 26 personnes vont être jugées dans ce dossier portant sur l’importation de 30 kg d’Ice en Polynésie. Le juge a renvoyé 21 prévenus en correctionnelle, 4 mis en cause ont accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et 1 mineur sera jugé par le tribunal pour enfants.

Pas moins de 26 personnes seront jugées dans la vaste affaire de trafic d’Ice et de Paka « Kikilove », du nom du guide touristique, André Tiniraurii, principal prévenu du dossier. Selon l’ordonnance du juge d’instruction en charge du dossier Laurent Mayer, rendue mardi et dévoilée jeudi par Tahiti Infos, 21 prévenus comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Papeete, 4 ont accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité -l’équivalent du « plaider coupable » en droit français- et 1 mineur sera jugé devant le tribunal pour enfants.

L’affaire porte sur 30 kg d’Ice importés des Etats-Unis par André Tiniraurii et son associé Rautahi Voirin. Mais un second volet du dossier concerne un lucratif trafic de paka dont le chiffre d’affaires est estimé par le juge d’instruction à 100 millions de Fcfp par an. Selon nos confrères, les deux hommes profitaient de voyages touristiques aux Etats-Unis pour faire transporter l’Ice, à leur insu, par leurs clients. Ils dissimulaient la drogue dans des enceintes pour que les aimants contenus à l’intérieur du matériel Hi-fi brouillent les scanners de la douane. Les deux hommes ont reconnu qu’ils avaient pour projet d’amasser assez d’argent pour monter un business, légal celui-ci, de vente de Cannabis dans le Nevada.