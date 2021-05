L’agenda des centres de vaccination ouverts sur Tahiti et Moorea

Dix centres ouverts en permanence à Tahiti et Moorea Au centre hospitalier de la Polynésie française : du lundi au jeudi de 7h30 à 15h et le vendredi de 7h30 à 14h. Le centre de vaccination de Papeete au kiosque info-santé de Papeete à la direction de la santé en face du temple protestant de Paofai : du lundi au vendredi de 8h à 12h, et de 13h à 16h (infos : 40 46 01 40). Le centre de vaccination de Mahina, situé au dispensaire de Mahina : du lundi au vendredi, de 13h à 17h (infos : 87 29 31 37). Le centre de vaccination de Pirae, situé à la crèche Tama Here : du lundi au vendredi, de 8h à 15h (infos : 40 45 50 00). Le centre de vaccination de Faa’a, situé dans les locaux de la Fédération des œuvres laïques, route du lotissement Heiri, derrière le Champion Heiri : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h (infos : 87 30 60 56). Le centre de vaccination de Punaauia, situé à la mairie (accès par l’arrière) : du lundi au vendredi, de 8h à 15h (infos : 87 28 94 18). Le centre de vaccination de Papara, situé au dispensaire de Papara : du lundi au vendredi, de 8h à 12h (infos : 40 57 07 09). Le centre de vaccination de Taravao, à l’hôpital de Taravao : du lundi au vendredi, de 13h à 17h (infos : 40 54 53 53). Deux centres de vaccination sont ouverts à Moorea : à l’hôpital de Moorea, du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h et le dimanche, de 10h à 14h ; au centre commercial de Maharepa, le vendredi de 8h à 12h (infos : 40 55 22 21).