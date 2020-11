L’aide à l’investissement des ménages sans condition de revenus en 2021

Le Conseil des ministres a validé un projet de loi du Pays visant à simplifier et moderniser les dispositifs d’aides à l’investissement des ménages et à instaurer pour 2021 des aides exceptionnelles, sans conditions de revenus. Une façon de soutenir le secteur du bâtiment.

Instaurée en 2014 en tant qu’aide à l’acquisition et à la construction pour les ménages polynésiens, cette aide avait déjà été élargie à la rénovation et l’extension des logements en 2017. Pour l’année 2020, 320 millions Fcfp d’aides ont d’ores et déjà été accordées ou sont en cours d’instruction, dont 280 millions Fcfp pour l’acquisition ou la construction d’un logement d’habitation principale.

Mais ces aides étaient conditionnées à un plafond de revenus, après avoir été ouvertes à tous pendant un temps. Elles seront à nouveau ouvertes à tous en 2021 « afin de soutenir tant les ménages polynésiens que le secteur économique du bâtiment et du second œuvre, » un argument déjà avancé lors de la première libéralisation. Il ne sera pas non plus nécessaire que l’opération d’achat, de construction, de transformation ou de rénovation soit financée par un emprunt.

