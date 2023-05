L’aide aux sinistrés de Teahupoo se met en place

Édouard Fritch s’est rendu ce mardi matin à Teahupoo, où environ 200 personnes ont vu leurs terrains et maisons inondées par la crue de la rivière après les fortes pluies du 1er mai. Le conseil des ministres prendra demain un arrêté de catastrophe naturelle.

Le président Edouard Fritch, accompagné du vice-président Jean Christophe Bouissou et du ministre des Grand travaux René Temeharo se sont rendus très tôt ce matin à Teahupoo pour se rendre compte de l’importance des dégâts subis par la commune ce week-end à la suite de violents orages qui se sont abattus sur la presqu’île.

Le président, en présence du maire Tetuanui Hamblin, a fait le tour de la commune et des habitations sinistrées situées pour la plupart près de l’embouchure de la rivière au PKO. La rivière est sortie de son lit, dévastant tout sur son passage et inondant les maisons riveraines. L’eau a ensuite pu s’évacuer assez rapidement.

Édouard Fritch s’est dit impressionné et bouleversé par les dégâts subis par la population, qui heureusement ne sont que matériels, et se réjouit qu’aucune victime ne soit à déplorer. La commune a enclenché son plan communal de sauvegarde, et l’OPH est sur place pour faire l’inventaire précis des familles sinistrées – estimées à un peu plus d’une trentaine, dont certaines ont tout perdu.

Trois députés chargés de vivres

Moetai Brotherson, Steeve Chailloux et Tematai Le Gayic se sont également rendus sur place de matin, amenant des vivres et du matériel pour les sinistrés qui ont été déposés à la chapelle adventiste. Ils indiquent que les personnes qui souhaitent se joindre à cet effort peuvent aussi déposer leurs dons au siège du Tavini à Faa’a, en face d’Agritech. Chantal Galenon était également présente, porteuse d’un chèque de 100 000 Fcfp de la part du Conseil des femmes de Polynésie qu’elle préside.

la mairie de Teahupoo centralise les dons venant d’associations et de particuliers à la salle omnisports. Outre la nourriture et l’eau potable, les sinistrés ont grand besoin de literie et d’électroménager.

Des cagnottes pour les sinistrés

Hinatea Boosie a lancé une cagnotte sur Internet pour venir en aide aux sinistrés. La mairie de Teahupoo a elle aussi créé un appel aux dons en ligne, relayé par Barbara Matins-Nio, responsable du comité organisateur des épreuves olympiques de surf.