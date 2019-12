L’allocation aux adultes handicapés augmentée

Comme annoncé le 3 décembre dernier lors de la journée mondiale des personnes « extraordinaires », le Conseil des ministres a validé la revalorisation du montant de l’allocation pour adultes handicapés à compter du 1er janvier prochain pour atteindre 37 000 Fcfp par mois. Cette prestation sera revalorisée sur les quatre prochaines années. Une bonne nouvelle quand on sait qu’elle était gelée à 33 115 Fcfp depuis 2006.

Le gouvernement tient sa promesse envers les adultes handicapés. Cette mesure est favorisée par un contexte économique favorable, une rentabilité fiscale soutenue ayant permis le rétablissement de l’équilibre financier du RSPF. L’amélioration de la vie quotidienne des personnes affectées d’un handicap lourd (80% de taux de handicap) est considérée comme impérative.

Pour rappel, l’AAH constitue un minima social versé aux personnes handicapées ne pouvant pas ou plus travailler. Le montant est encore à ce jour situé en-deçà du seuil de pauvreté, estimé à l’heure actuelle à 49 000 Fcfp par mois et par personne. La correction du niveau insuffisant de l’AAH permet de compenser en partie l’évolution positive des prix à la consommation sur des postes domestiques vitaux comme le transport, le logement et l’énergie (gaz et électricité). Cette prestation vitale va par la suite connaître une élévation progressive pour atteindre 50 000 Fcfp par mois à l’horizon de l’année 2023. La progressivité envisagée permet de concilier cette mesure avec l’impérieuse nécessité de respecter un équilibre budgétaire du régime. Enfin, l’augmentation du pouvoir d’achat des 5 000 allocataires de l’AAH de base sera directement profitable à l’économie locale.