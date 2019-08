L’amour plus fort que la prison

Ce jeudi, le tribunal jugeait en comparution immédiate un cas d’évasion. Celui d’un jeune homme de 25 ans, qui bénéficiant d’une permission de dix heures, n’a pas réintégré le centre de détention de Taututu à l’heure prévue. Il a été condamné à trois de prison ferme.

M.T. est détenu à Taututu depuis trois mois pour vol. Une détention qui à l’air de bien se passer puisqu’il a bénéficié le 6 août d’une permission de dix heures pour aller voir ses proches. Sauf que grisé par ces dix heures de liberté et par les retrouvailles avec sa petite amie, il n’a pas réintégré le centre de détention à Papeari à l’heure convenue. Il s’est présenté de lui-même le lendemain à 12h30 à la prison.

Interrogé par le président du tribunal, M.T. au casier judiciaire parsemé de vols avec dégradations, récidive et conduite en état d’ivresse, a expliqué avoir passé la journée avec sa mère et son grand-père. Mais là où tout a basculé, c’est quand il a revu sa petite amie. « C’était plus fort que moi, lorsque je l’ai vu, j’ai voulu rester plus longtemps avec elle. » Une nuit. Une nuit pour laquelle il risquait trois années de prison, selon les tarifs en pratique.

Pour son avocat, « mon client a voulu goûter plus longuement à la liberté en passant la nuit avec sa petite amie qui lui apporte beaucoup, en tentant de le remettre sur le droit chemin. » Un chemin qui paraissait le mener vers la liberté puisque courant août, il devait passer devant une commission qui devait statuer sur sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

De son coté, le ministère public a considéré qu’en manquant à sa parole le détenu avait rompu le contrat de confiance. Et pour cela il a requis six mois de prison supplémentaire.

Après avoir délibéré, le tribunal a condamné l’amoureux transi à trois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il retourne donc finir sa peine, alourdie, à Tatutu.