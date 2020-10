Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe

La Direction de la santé lance sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021, « une nécessité en période de Covid-19 ». Le vaccin contre la grippe est gratuit pour un grand nombre de personnes. Il est disponible sans ordonnance en pharmacie.

En 2019, la grippe avait frappé au moins 458 personnes, provoqué 268 hospitalisations et surtout 8 décès. Et les autorités sanitaires estiment que « la couverture vaccinale des populations cibles reste encore insuffisante en Polynésie française ».

Grippe et Covid-19, « une combinaison inquiétante »

Similaires dans leurs modes de transmission et présentant des symptômes similaires, « les deux maladies touchent beaucoup plus sérieusement les mêmes groupes à risques (…) », indique la cellule de prévention. « Ce qui est redouté dans ce contexte est une circulation active des deux virus sur le territoire car cela pourrait entrainer une double contamination des personnes, un alourdissement des bilans actuels dus à la COVID-19 et une fragilisation considérable du système de soins. »

Gratuit pour les personnes à risques

Les personnes de 60 ans et plus, les « carnet rouge », les femmes enceintes, les personnes en situation d’obésité et les personnels de santé peuvent bénéficier de la gratuité du vaccin, et il leur est demandé de se faire vacciner en priorité. Il en est de même pour tout professionnel en contact avec les populations à risque ; notamment les personnels des établissements médico-sociaux. Les vaccins seront délivrés gratuitement sur présentation d’un justificatif (carte CPS, carnet rouge, carnet de grossesse, carte professionnelle) dans toutes les structures de soins de Polynésie française, publiques comme privées ainsi que les pharmacies.

Pour les personnes ne relevant pas des catégories ci-dessus, le vaccin est à leur propre charge et disponible sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Son prix est en moyenne de 1 500 Fcfp.

Il faut compter environ 15 jours entre la vaccination et le moment où l’organisme est protégé contre la grippe.