Lancement d’un campus des métiers et qualifications de la mer

Le Pays a annoncé dans un communiqué la mise en place du Campus des métiers et des qualifications de la mer le 28 juillet dernier. L’organisme pensé sur le modèle de celui des métiers de la restauration et de l’hôtellerie, permettra de proposer des parcours de formation entre le privé et le public, de Bac-3 à Bac+3.

Après la mise en place début juillet du campus des métiers et qualifications de la restauration et de l’hôtellerie, le ministère de la Culture de l’Environnement et des Ressources marines a lancé ce 28 juillet un homonyme dédié aux secteur « de la mer ». Ces organismes » regroupent des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, de formation initiale ou continue, indique le communiqué, construits autour d’un secteur d’activité correspondant à un enjeu économique territorial ». Celui-ci « va permettre de proposer des parcours de formation de niveau Bac-3 à Bac+3, en formation initiale ou continue, selon des parcours généraux ou professionnels » pour répondre à des « besoins en compétences exprimés par nos entreprises ».

Avec communiqué.