L’ancien député Guillaume Vuilletet prochain conseiller Outre-mer d’Emmanuel Macron

C’est l’ancien député du Val d’Oise Guillaume Vuilletet qui devrait être nommé conseiller Outre-mer à l’Elysée, selon les informations de notre partenaire Outremers360°. Il succèdera à François de Kerever, nommé préfet des Côtes d’Armor fin octobre dernier. Guillaume Vuilletet devrait prendre ses fonctions le 1er janvier prochain.

De l’Assemblée nationale à l’Elysée pour l’ancien député de la 2e circonscription du Val d’Oise. Guillaume Vuilletet sera le prochain conseiller Outre-mer auprès du Président de la République Emmanuel Macron, après la nomination de François de Kerever comme préfet des Côtes d’Armor. Le chef de l’État s’entoure ainsi d’un fidèle soutien. Après être passé par le parti écologiste en tant que secrétaire général, Guillaume Vuilletet, aux côtés de François de Rugy, s’engage dès 2017 auprès du candidat Emmanuel Macron avec le parti LREM. Il sera d’ailleurs investi par La République en marche lors des élections législatives en 2017. Un soutien qui lui permet d’accéder au Palais Bourbon lors de cette législature et d’être réélu en 2022 jusqu’au 9 juin 2024. Guillaume Vuilletet participe activement au fonctionnement du parti présidentiel : en septembre 2020, il est « vice-président chargé de la coordination des coordinateurs » au sein du groupe LREM à l’Assemblée nationale sous la présidence de Christophe Castaner. Pour faire barrage au Rassemblement national lors des dernières élections législatives anticipées, Guillaume Vuilletet fait le choix de retirer sa candidature.

Au cours de ses deux mandats législatifs, Guillaume Vuilletet traitera de plusieurs sujets en lien avec les Outre-mer. Membre de la délégation aux Outre-mer, il suivra les problématiques de l’impact économique et sanitaire du chlordécone aux Antilles, de la lutte contre l’orpaillage illégal ou encore la question des essais nucléaires et celle des modifications du statut d’autonomie en Polynésie. Guillaume Vuilletet sera successivement co-rapporteur de la mission d’information sur l’avenir institutionnel des Outre-mer en 2023, rapporteur de la Commission d’enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer, président de la Commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et, plus récemment, rapporteur de la mission d’information sur la situation du département de Mayotte.

Avec Outremers360°