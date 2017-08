L’ancien dir’cab de Drollet chef de la police nationale

Le gouvernement d’Edouard Philippe a nommé le 2 août dernier un nouveau directeur général de la police nationale en la personne d’Eric Morvan. Le haut fonctionnaire est bien connu sur le fenua pour avoir exercé à deux reprises au sein du haut-commissariat, mais aussi pour avoir été le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Jacqui Drollet, en 1988.

Eric Morvan, 60 ans, préfet des Pyrénées-Atlantiques depuis septembre 2016, a été nommé le 2 août dernier directeur général de la Police nationale par le gouvernement d’Edouard Philippe. Il succède à Jean-Marc Falcone à ce poste. Directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, d’avril 2014 à septembre 2016, le haut fonctionnaire est loin d’être un inconnu en Polynésie. A deux reprises, Eric Morvan a exercé au sein du haut-commissariat de la République en Polynésie française. D’abord en tant que chef du bureau des affaires communales de 1983 à 1985, puis comme directeur de la mission d’aide financière et de coopération régionale entre 1991 et 1994. Entre temps, Eric Morvan a surtout travaillé directement pour le gouvernement de la Polynésie française en 1988 en tant que directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Environnement et de la Recherche scientifique, Jacqui Drollet, sous la présidence d’Alexandre Léontieff.