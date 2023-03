L’ancien Méridien de Punaauia cherche toujours des repreneurs

Si l’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia fait l’objet d’offres de reprise, le liquidateur qui veut s’assurer de tirer le maximum des actifs restants a publié un communiqué dans la presse pour inciter, peut-être, d’autres candidatures. Les repreneurs éventuels ont jusqu’au 21 avril pour déposer leur offre, et un tiers de la somme proposée, avant le dépouillement des offres le 11 mai prochain.

Le tribunal mixte de commerce de Papeete a publié dans la presse locale une annonce mettant en vente les actifs du complexe hôtelier du « Tahiti Ia Ora Beach Resort ». L’ancien Méridien qu’avait repris le Samoan Fred Grey n’avait pas trouvé preneur lors de la liquidation judiciaire de la société hôtelière Rivnac qui le détenait, une liquidation prononcée en mai 2022. Et même si trois offres « fermes » semblent être sur la table, dont celle de l’Américain Redcore qui vise aussi les deux Sofitel de Bora Bora, le liquidateur veut s’assurer de pouvoir tirer le maximum des actifs restants.

L’hôtel de 146 chambres dont 12 pilotis est fermé depuis mars 2020 : les éventuels repreneurs sont donc informés que le complexe est « vieillissant » et « nécessite une rénovation avant ouverture ». Les matériels d’exploitation font également partie du package ; certains sont en pleine propriété, d’autres encore sous le régime de la défiscalisation. Le foncier étant propriété du Pays, ils devront reprendre le bail qui court jusqu’à fin 2060, moyennant un loyer annuel de 25 millions de Fcfp, un impôt foncier de 21 millions, et une concession maritime de 1,2 million par an.

Les 98 employés, qui représentaient une masse salariale mensuelle de 20 millions de Fcfp, ont été licenciés pour motif économique et devraient bénéficier d’une priorité à l’embauche si l’activité reprend.

Le bailleur – le Pays – ne souhaite pas modifier la destination du lieu, qui devra rester un hôtel et non pas être transformé en complexe résidentiel par exemple.

Les candidats à la reprise ont jusqu’au 21 avril prochain pour faire parvenir leurs offres sous pli cacheté, accompagnées d’une preuve de versement du tiers du prix proposé à la Carpa ou à la Caisse des dépôts. Ces offres seront dépouillées en audience du Tribunal mixte de commerce le jeudi 11 mai 2023.