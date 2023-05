L’anniversaire de l’Armistice célébré en Polynésie

Une cérémonie militaire et un dépôt de gerbes au monument aux Morts ont été organisées ce lundi pour marquer le 78e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. À celle-ci, s’est ajoutée une cérémonie à Raiatea, mais aussi aux Marquises.

Plusieurs cérémonies ont été organisées ce lundi 8 mai en Polynésie française. La première, celle présidée par le haut-commissaire de la République Eric Spitz, s’est tenue avenue Pouvanaa a Oopa. Au programme, une cérémonie militaire et un dépôt de gerbes au monument aux morts. Même scénario à Raiatea où c’est Guy Fitzer, l’administrateur des Îles du Vent et des îles Sous-le-Vent a présidé la cérémonie aux côtés des tavana de Uturoa et de Taputapuatea, place Mana Vaitia à Uturoa. Cet anniversaire a été célébré jusqu’aux Marquises par Guillaume Audebaud, administrateur d’État des îles Marquises qui a lui aussi procédé à un dépôt de gerbe au monument aux morts de Taiohae.