L’annuaire 2020 sera le dernier, annonce l’OPT

La décision a été prise l’année dernière : la nouvelle édition de « l’annuaire officiel du téléphone de Polynésie française » sera la dernière. La version papier coûtait visiblement trop cher, mais l’annuaire sera toujours disponible sur internet, sur mobile, et par téléphone.

C’est la fin du bottin. Alors que les 50 000 exemplaires de l’annuaire 2020 sont en fin d’impression et attendent d’être distribués, l’OPT confirme que cette édition sera la dernière. « C’est une décision qui a été prise l’année dernière et qui s’inscrit dans une tendance mondiale », explique-t-on chez Onati, la branche télécoms de l’office, où on réfléchissait à l’avenir du pavé de quelque 500 pages depuis plusieurs années. La fin du contrat de trois ans avec la société STP-Multipress, qui imprime l’annuaire « depuis au moins 35 ans », a été l’occasion rêvée. Le marché n’a pas été renouvelé.

« On s’y attendait un peu », reconnait le président du directoire de l’imprimerie Benoit Gérard qui note que la Polynésie n’a pour une fois « pas pris de retard » sur la métropole. Au niveau national, les toutes dernières Pages Blanches, qui rassemblent les numéros des particuliers, ont été livrés en décembre dernier. Les Pages jaunes, leur version professionnelle, connaissent leur dernière impression cette année.

Moins utile et trop cher

Il faut dire que les longues listes de noms et d’entreprises classés par communes ou activité, sont sérieusement concurrencés. « Moins de gens ont recours à la version papier », confie l’OPT, qui insiste sur le fait que l’annuaire est toujours disponible gratuitement sur son site internet annuaireopt.pf et sur son application mobile dédiée. La version téléphonique, au 4499, coûte quant à elle 105 francs par appel.

Les considérations budgétaires auraient bien sûr aussi joué dans cette décision. Les recettes publicitaires engrangées par l’OPT seraient « loin » de couvrir le coût d’impression du bottin et de sa distribution, gratuite auprès de tous les titulaires d’une ligne fixe. L’office ne précise pas le montant des économies qu’elle espère réaliser avec cet arrêt, mais sa filiale télécoms, Onati, assure qu’elle communiquera davantage dans les semaines à venir, à l’occasion de la distribution de l’annuaire 2020 dans les boites aux lettres. Une édition collector, donc.