L’APC mène l’enquête sur les réparations automobiles

L’Autorité polynésienne de la concurrence a lancé lundi matin une enquête publique concernant le secteur automobile-motocycle. Un questionnaire est disponible en ligne.

Après les mécanismes de distribution et d’importation, l’agriculture, les PPN ou encore les travaux publics, l’APC s’intéresse de près aux pratiques concurrentielles du secteur de l’automobile et des deux-roues en Polynésie. Lundi, sur sa page Facebook, l’autorité a lancé une enquête publique s’adressant aux propriétaires de voitures et de deux-roues motorisés. Une série d’une trentaine de questions interroge ainsi les consommateurs sur l’utilisation de leur véhicule, la part des dépenses qu’ils lui consacrent dans leur budget ou encore sur ce qui coûte le plus cher dans ce secteur. L’APC se focalise particulièrement sur les réparations dans le secteur automobile, et plus précisément le coût des pièces détachées. Ainsi, le « sondé » est interrogé sur sa connaissance d’une réglementation du prix de certaines pièces, son lieu de prédilection pour obtenir des pièces, ou la réalisation de l’entretien de son véhicule.

Plus curieusement, des questions portent sur la possibilité d’acheter des pièces détachées recyclées ou en grande surface.

Pour rentrer dans le vif du sujet, il est demandé aux consommateurs de se prononcer sur le prix trop élevé ou non de ces pièces, et des solutions pour en faire baisser le coût.

Chacun peut répondre à ces questions via ce lien.

Pour information, six sociétés détaillantes de pièces auto, hors concessionnaires, sont installées en Polynésie.