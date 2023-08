L’APC temporise sur le rachat d’Hyper U par la Brasserie de Tahiti

L’autorité polynésienne de la concurrence a lancé une « étude approfondie » sur l’autorisation du rachat, par le groupe Martin, de l’hypermarché de Pirae mais aussi du Happy Market Faa’a et d’un projet de supermarché à Moorea.

Cette fois, l’Autorité polynésienne de la concurrence préfère prendre le temps de la réflexion. Quelques semaines après avoir confirmé son autorisation au groupe Wane d’ouvrir son Champion Paea – la première décision, qui allait dans le même sens, avait été annulée par la cour administrative d’appel de Paris -, l’APC a lancé une « étude approfondie » au sujet du rachat d’un hypermarché et un supermarché par la Brasserie de Tahiti. Comme Radio1 l’avait révélé, la société amirale du groupe Martin a signé en mars dernier le rachat des sociétés gestionnaires et propriétaires de l’Hyper U Pirae, du supermarché Happy Market de Faa’a, et d’un projet déjà validé par l’APC de supermarché Happy Market à Teavaro, à Moorea.

Des opérations qui permettent au groupe dirigé par Jean-Pierre Fourcade de poursuivre ses efforts de diversification après une impressionnante série d’investissements dans le transport maritime, l’industrie ou l’importation. Une dynamique à laquelle l’APC n’a pas dit « stop », mais dont elle semble vouloir étudier de plus près l’impact : ces deux nouvelles opérations de concentration vont faire l’objet d’une « étude approfondie » a annoncé l’autorité en fin de semaine dernière. Une nouvelle salve de consultations de professionnels doit notamment être lancée.