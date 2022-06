L’APC valide le rachat de Tahiti Nui Travel par Louis Wane

L’Autorité polynésienne de la concurrence a rendu un avis favorable au rachat par Louis Wane de l’agence Tahiti Nui Travel à l’homme d’affaires samoan Frederick Grey.

Lire aussi : Louis Wane envisage de racheter Tahiti Nui Travel

Déjà très présent dans l’hôtellerie polynésienne, Louis Wane s’apprête à prendre le contrôle de Tahiti Nui Travel, la plus importante agence réceptive au fenua. Il va racheter l’entreprise à l’homme d’affaires samoan Frederick Grey, qui avait réinjecté 250 millions de Fcfp dans l’agence il y a deux ans pour éviter sa liquidation. L’Autorité polynésienne de la concurrence, qui doit encore publier sa décision in extenso, annonce déjà avoir rendu un avis favorable à ce rachat.

En 2020, Frederick Grey avait déjà vendu à Louis Wane le Sofitel Ia Ora Moorea, et le Manava de Moorea à South Pacific Management. Le Tahiti Ia Ora Beach Resort (ex Méridien) de Punaauia, fermé depuis deux ans et dont la liquidation a été prononcée il y a une dizaine de jours, serait sur le point d’être racheté. Les deux autres propriétés hôtelières restantes de Frederick Grey, les deux Sofitel de Bora Bora, sont fermés.

En 2016, le groupe Grey avait été averti par l’Autorité polynésienne de la concurrence qu’il ne devait pas peser dans l’activité de l’agence pour remplir prioritairement ses hôtels. La même mis en garde devrait être adressée à Louis Wane.