L’Apetahi Express envisage une escale à la presqu’île

Le groupe Tuatea veut tester la liaison maritime entre la Presqu’île et Papeete, en faisant partir l’Apetahi Express de Faratea avant de poursuivre vers les Raromata’i. Les premièrs départs pourraient être proposés dès le mois d’août.

Il y a un peu plus de deux ans, le groupe Degage avait annoncé vouloir étudier la possibilité d’une navette maritime entre la presqu’île et Papeete. Il était alors envisagé d’y affecter l’Aremiti 5, lorsqu’il serait remplacé par l’Apetahi Express. Mais entretemps, Eugène et Tuanua Degage se sont brouillés : le père, Eugène, a récupéré la gestion des Aremiti 5 et 6, et remis l’Aremiti 5 sur la desserte de Moorea.

Tuanua Degage, le fils, opère à présent le Tauati Ferry (ex Aremiti Ferry) et l’Apetahi Express, qui vient d’ajouter Maupiti à ses destinations dans les îles Sous-le-Vent. Mais il n’abandonne pas l’idée de proposer aux habitants et visiteurs de la presqu’ile une option matitime. Une période de test pourrait ainsi s’ouvrir dès le mois prochain, sans que les fréquences envisagées ne soient encore arrêtées.

Une rencontre a eu lieu la semaine dernière avec Anthony Jamet, le maire de Taiarapu-Est, pour présenter les grandes lignes du projet. Contrairement au projet annoncé il y a deux ans qui envisageait la baie Phaeton, l’Apetahi Express partirait de Faratea, où quelques travaux sont nécessaires pour rendre le quai praticable, pour aller à Papeete avant de poursuivre sa route vers les îles. Il s’agit dans une premier temps, dit un représentant de la compagnie, de « tester la ligne et l’appétence de la population » pour cette nouvelle offre qui permettrait aux habitants de la Presqu’île de rejoindre les Raromata’i sans devoir se lever au milieu de la nuit pour atteindre Papeete à temps pour le départ de 7 heures du matin.

Pour les habitants de la presqu’île qui travaillent à Papeete, la possibilité de réaliser un aller-retour dans la semaine entre Faratea et Papeete est également à l’étude.