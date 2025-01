L’Apetahi Express lancera ses rotations Papeete – Faratea le 4 juin

Malgré le placement en redressement judiciaire de sa société d’exploitation, le navire rapide du groupe Tauati maintient ses projets. L’extension de la ligne des Raromatai vers la Presqu’île, retardée pour « raisons techniques » en octobre aura bien lieu, mais seulement à partir du 4 juin. Le temps pour le Pays de mener les travaux nécessaires sur le quai de Faratea. Quatre rotations par semaine sont prévues, et le groupe compte sur le succès de cette desserte pour rééquilibrer la situation financière de la compagnie « qui reste fragile ».

C’est un projet qui « tient à cœur » du groupe Tuatea, présidé par Tuanua Degage. Et qui malgré les écueils, devrait aboutir. Après de longues études sur la mise en place d’une liaison maritime entre Papeete et la Presqu’île, et plusieurs voyages test, le groupe avait décidé de prolonger sa ligne des Raromatai, exploitée par l’Apetahi Express trois fois par semaine, vers le quai de Faratea. Le lancement de ce nouveau service, qui permettait aux habitants de Taravao et des environs de se rendre sur Papeete pour 1000 francs en 1h10, ou de poursuivre vers les îles Sous-le-Vent, était d’abord prévu pour octobre. Mais des « raisons techniques » concernant l’amarrage du bateau avait contraint à retarder ces plans.

Le placement en redressement judiciaire de l’Apetahi Express, fin novembre, avait laissé craindre une annulation du projet. Il n’en est rien : des discussions ont été menées avec le Pays qui a confirmé, ce 23 janvier, que le quai de Faratea serait bien « adapté » et réaménagé pour pouvoir accueillir le catamaran de 67 mètres inauguré en 2023. Et ce avant la fin du premier semestre, comme l’indique Tuatea.

Une desserte « déterminante » pour l’avenir de la compagnie

« Le premier trajet de l’Apetahi Express depuis Faratea est donc programmé pour le mercredi 4 juin 2025, ajoute le communiqué. Le navire quittera Faratea à 5h du matin pour atteindre la gare maritime de Papeete entre 6h et 6h10, avant de poursuivre sa route vers les Îles Sous-le-Vent : Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora et Maupiti ». Les départs de Taiarapu auront lieu tous les mercredi, vendredi et dimanche, les retour les jeudi, samedi et lundi, en plus d’un aller-retour spécial Faratea – Papeete – Faratea le mardi. Le groupe, qui a transporté à bord de l’Apetahi Express 104 000 passagers en 2024 (+30% par rapport à 2023) et connu un « bon accueil » pour l’extension de sa ligne vers Maupiti, compte sur cette nouvelle desserte pour rééquilibrer une « situation économique qui reste fragile » pour la compagnie.

L’équipe de Tuanua Degage et Samuel Matton, le directeur général de Tuatea, estime que cette liaison assurée quatre fois par semaine, en plus d’offrir de nouvelles options aux habitants du Sud, va participer à fluidifier le trafic entre Taravao et Papeete, compte toujours, à terme, créer une ligne quotidienne vers la Presqu’île.