L’Apetahi Express, le vrai, est attendu au fenua en juin

La société du groupe Degage a diffusé des photos de son futur catamaran de 66 mètres qui doit remplacer l’Aremiti 5 sur la liaison Tahiti – Raromatai. Plus rapide, plus stable, plus confortable… Le navire à 2,5 milliards de francs promet du mieux sur cette desserte. Il est en au stade des finitions dans un chantier naval vietnamien.



Deux ans après la reprise de la liaison maritime entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent, le groupe Degage a révélé des images de son navire en cours de finition dans les chantiers Austal du Vietnam. L’Apetahi Express, « le vrai », doit remplacer l’Aremiti 5, qui a été déployé sur cette desserte en 2021. Un catamaran de 66 mètres – 10 de plus que le ferry actuel – spécialement conçu pour tenir la houle, le temps souvent difficile ou les fameux coups de mara’amu, de cette route maritime. L’idée est aussi de marquer des points face à la concurrence, que ce soit l’aérien ou le Vaeara’i, qui dessert les Raromatai deux à trois fois par mois. L’Apetahi Express, qui a coûté 2,4 milliards de francs, dont plus de 990 millions de francs de défiscalisation, pourra emporter avec lui jusqu’à 574 passagers et 16 tonnes de fret. Quant à l’Aremiti 5, le groupe Degage songe à l’utiliser pour lancer une desserte maritime entre la Presqu’île et Papeete.