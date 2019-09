L’APF va suivre les recommandations de la CTC

Le président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang a annoncé qu’un groupe de travail se penche actuellement sur la mise en place des recommandations de la chambre territoriale des comptes (CTC). Mais dans son discours, il n’est nullement fait référence à la recommandation relative à la mise en place de sanctions financières aux élus absentéistes.

Le président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang a annoncé, dans son discours d’ouverture de la session budgétaire, qu’un groupe de travail composé des élus des trois groupes politiques, se penche actuellement sur la refonte du règlement intérieur. Il s’agira notamment pour ces élus de prendre en compte les recommandations de la chambre territoriale des comptes (CTC) sur la gestion de l’assemblée de la Polynésie entre 2012 et 2018, publié en avril dernier.

Gaston Tong Sang souhaite par ce geste offrir à cette institution « le fonctionnement efficace et exemplaire qu’elle mérite ; signe de notre déférence à l’égard de notre population dont nous portons ici la voix et les intérêts ».

Le groupe de travail va notamment examiner le renforcement du rôle de la commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF). En effet, la CTC avait estimé que cette commission avait « une portée limitée », qu’elle est devenue finalement « un outil de recueil d’information parcellaires » et qu’elle ne remplissait plus son rôle de contrôle de l’action du président du Pays.

Il sera aussi question pour ces élus de revoir les modalités de gestion et de recrutement des collaborateurs. La CTC avait relevé que ces derniers effectuaient des tâches sans lien direct avec l’exercice du mandat de leur élu. La chambre a aussi relevé que la plupart d’entre eux sont des « agents d’exécution » et qu’ils étaient recrutés « sur le choix exclusif du représentant », diplômés ou pas.

Oubli ou pas, le président de l’assemblée n’a pas fait référence, dans son discours, à la recommandation de la CTC relative à la mise en place de sanctions financières aux élus absentéistes notamment « à l’approche de la fin du mandat en lien avec la période électorale et la constitution des listes ». La CTC a estimé qu’au titre de l’exemplarité, les élus doivent faire preuve « d’une grande rigueur (…) dans l’exercice de leur mandat », rappelant que la « présence des élus est obligatoire ».

« Le rayonnement de notre institution »

Gaston Tong Sang a rappelé dans son discours que l’adhésion récente de l’APF à l’assemblée parlementaire de la Francophonie aura pour effet l’organisation l’an prochain au fenua, de la réunion du réseau des femmes francophones.

Il a évoqué aussi l’organisation, la semaine dernière, de la Conférence du Groupe des parlementaires des îles du Pacifique, « un événement sans précédent dans la région dont le succès et l’intérêt ont connu un retentissement régional et international inattendu ». Il a souligné que cet événement a créé « au sein du Pacifique, une synergie parlementaire fraternelle et ambitieuse qui servira les intérêts de notre océan et de son peuple ». La « déclaration de Taraho’i » signée à l’issue de cette conférence, selon Gaston Tong Sang, « suscite déjà l’intérêt de la communauté internationale dont le regard se porte désormais avec plus d’insistance, sur ce poumon bleu de l’humanité qu’est le Pacifique ».