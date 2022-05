L’appel à candidatures ouvert pour le Prix AFD « Jeunes chercheurs Outre-mer »

Depuis le 23 mars 2002, l’Agence française du développement a lancé son appel à candidatures pour le Prix AFD « Jeunes Chercheurs Outre-mer ». Organisé sous forme de concours vidéo, ce prix vise à soutenir et valoriser le travail des jeunes chercheurs en sciences économiques et sociales qui travaillent sur les Outre-mer français.

En lien avec les universités avec les universités membres de la fédération Théorie et évaluation des politiques publiques (TEPP) et de l’Atelier d’analyse des économies d’Outre-mer (ATOM), partenaires des Journées économiques des Outre-mer 2022, l’AFD a lancé la première édition du prix AFD « Jeunes chercheurs Outre-mer ». Inspiré du concours « Ma thèse en 180 secondes », l’objectif de ce prix lancé par l’AFD est de permettre à des chercheurs (titulaire d’une thèse soutenue au cours des trois dernières année) de faire connaître leur sujet de recherche dans un langage accessible à tous et en un temps limité (trois minutes). Les sujets de recherche éligible à ce prix peuvent porter sur un projet de recherche théorique ou empirique en sciences économiques ou sociales qui peut être en lien avec les questions de développement durable et/ou de transitions et de changement climatique (et les implications en termes de stratégies d’atténuation et d’adaptation) et doit s’intéresser à au moins un territoire d’Outre-mer français.

Pour cette première édition, le prix AFD « Jeunes chercheurs Outre-mer » sera décerné à 3 lauréats et récompensé d’une allocation de 2000 euros pour le premier prix, de 1500 euros pour le second prix et de 1000 euros pour le troisième prix. Les prix seront remis le 13 octobre 2022, à l’occasion de la conférence AFD-CEROM. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2022.

En partenariat avec Outremers360.