L’application Titeti ‘ohipa remplace les chèques-services aux particuliers

Le processus de dématérialisation des démarches administratives se poursuit. À partir du 23 mars, le gouvernement lance une nouvelle application baptisée « Titeti ‘ohipa ». Elle permettra aux particuliers de régler les travaux des prestataires à domicile en toute légalité. Le système permettra aussi aux employeurs et aux employés d’être couverts en cas d’incidents.

Une version moderne et plus attractive des traditionnels chèques-services aux particuliers. À partir du 23 mars ce dispositif lancé il y a 10 ans au fenua va connaître une nouvelle impulsion grâce au lancement de l’application « Titeti ‘ohipa ». La mise en place de ce dispositif numérique s’inscrit dans la démarche prioritaire du gouvernement qui veut moderniser le code du travail. Le procédé de base reste le même puisqu’il permet toujours aux particuliers de régler les travaux de prestataires à domicile en toute légalité. Les différences vont donc surtout être d’ordre pratique puisque l’application va rendre les démarches moins fastidieuses tant pour les employeurs que pour les employés.

Des démarches simplifiées

À ce jour seulement 1 800 personnes utilisent les chèques emplois services, un chiffre qui a connu de nombreuses fluctuations, et que le gouvernement qui cherche à combattre le travail au noir, espère voir augmenter avec ce nouvel outil. La ministre du travail Virginie Bruant met en avant plusieurs changements : avec une simplification des démarches pour l’employeur « qui n’aura plus à se déplacer à la banque pour commander et récupérer son chéquier emploi service » mais aussi pour l’employé qui « au lieu d’être payé sous 15 jours » sera payé par l’intermédiaire de la carte de l’employeur. Une transaction qui devrait permettre aux prestataires de recevoir son salaire sous 3 jours.

Cette démarche accessible à tous les adhérents du service Tatou de la Caisse de prévoyance sociale, vise également à « lutter contre le travail illégal« . Le message important sur lequel le ministère du Travail et la Caisse insistent est la nécessité pour l’employeur, mais aussi le prestataire, d’être protégés. « Ce que l’on espère au travers de cette application, c’est d’inciter tout ceux qui n’utilisent pas ce dispositif de déclarer leurs prestataires et de faire rentrer dans un système légal et officiel tous les gens de maisons », explique le directeur de la CPS Vincent Fabre.

A partir du 23 mars plus d’excuse pour ne pas déclarer ces employés de maison. Le ministère du Travail promet un « Titeti ‘ohipa » simple d’utilisation qui remplacera donc les chèques-services aux particuliers.