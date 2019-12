L’Ara Nui 5 fait son festival des Marquises

L’Ara Nui 5, cordon ombilical entre Tahiti et les Marquises, a levé l’ancre samedi pour son dernier voyage de l’année, un voyage modifié pour permettre aux croisiéristes de profiter du 12e Festival des arts des Marquises à Ua Pou. À bord, les danseurs marquisiens de Tahiti, qui ont uni leurs forces pour participer au Matavaa 2019. Dernier voyage également avant qu’il ne quitte les eaux polynésiennes pour un carénage à Sydney, une autre forme d’aventure pour l’équipage.

Ils étaient 208 passagers à embarquer samedi matin sur l’Ara Nui 5, beaucoup d’entre eux attirés par l’événement du moment, le Matavaa qui se tient cette année à Ua Pou. Outre les 106 membres d’équipage, le navire accueille un groupe de danse composé par les membres de 4 formations marquisiennes évoluant à Papeete. Ils retournent à la source pour partager l’expérience du festival et montrer qu’ils entretiennent la flamme, même à distance, comme l’explique Daniel Aukara du groupe Toa O Hina qui dirige cette délégation.

Le capitaine de l’Ara Nui, Loïc Glavany, qui commande l’Ara Nui depuis un peu plus d’un an, explique que ce voyage de Noël est toujours spécial. Et pour le festival, le navire va prolonger son escale à Ua Pou et y rester deux jours et deux nuits.

L’Ara Nui sera ensuite indisponible du 30 décembre au 7 février, car il part en carénage à Sydney. Ses 126 mètres de long ne permettent pas de faire ce carénage au port de Papeete, ni même en Nouvelle-Zélande comme le précédent Ara Nui, dit Loïc Glavany : « Le choix c’est entre Hawaii et l’Australie, finalement Hawaii ça n’a pas été possible du coup c’est l’Australie. On a 10 jours pour y aller, 10 jours pour revenir, pour finalement 10 jours sur place. »