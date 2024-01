L’ancien hôtel Prince Hinoi de Papeete en phase de réhabilitation depuis plusieurs mois se dévoile un peu plus au travers de sa toute nouvelle façade. 1 200 m2 de panneaux stratifiés avec un revêtement iridescent ont servi à son élaboration… Certains aiment, d’autres moins, mais tous la trouvent originale.

Le futur Maitai Express prend forme. À quelques mois de son ouverture, prévue au cours du premier semestre 2024, les contours de ce futur 2 étoiles de la société Pierline de Cléo Mourareau, se dessinent. Au total, 1 200 m2 de panneaux stratifiés avec un revêtement iridescent ont été utilisés pour « redynamiser la façade ». L’idée était surtout de proposer quelque chose de joyeux et qui « tranche avec l’existant ». Pari gagné donc, puisque si le futur hôtel n’est pas encore prêt à accueillir du public, sa façade – représentant en fait une vallée avec une faille au milieu – interpelle déjà la population. Notamment sur les réseaux sociaux où une photo de la façade avait été partagée la semaine dernière par un groupe interpellant ses membres sur ce qu’ils pensaient du nouveau visage de ce bâtiment. Des avis divergents sont ressortis comme c’est le cas dans la rue, où les passants ont chacun leur mot à dire sur le sujet … « C’est un peu sombre mais c’est vrai que ce côté boisé, c’est plutôt sympa », dit l’un. « Ça change de l’ordinaire, c’est un peu futuriste et ça habille un peu plus Papeete », dit l’autre. Certains aiment, d’autres moins, mais tous en parlent comme « quelque chose d’original », apprécient la couleur changeante, et les plus imaginatifs y voient même « un bateau ». Quoi qu’il en soit, le projet se poursuit, mais la nouvelle apparence de ce vieux bâtiment qui commençait à s’écrouler, et les matières utilisées pour l’édifier, devraient faciliter son entretien.