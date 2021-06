L’Aremiti 2 se refait une beauté

Alors que le nouveau Terevau Piti s’apprête à le concurrencer entre Tahiti et Moorea, l’Aremiti 2 s’est offert un « relooking » qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

« Notre sponsor… c’est vous ». Un clin d’oeil – ou plutôt un coup de coude – au tout nouveau Terevau Piti, arrivé à Papeete la semaine dernière et qui arbore sur sa coque le logo de son sponsor téléphonique. L’Aremiti Ferry 2 s’est pour sa part habillé de motifs « tatau » qui ont beaucoup plu sur les réseaux sociaux. D’autres se sont montrés plus critiques sur la couleur grise, « qui rappelle celle des navires de guerre » et auraient bien vu du rouge ou du bleu sur la coque. En tout cas ce relooking n’est pas passé inaperçu, et la compagnie du groupe Degage n’entend pas le modifier de si tôt :« on espère qu’il vous plaira parce qu’un tatau, c’est pour la vie ! », écrit Aremiti sur Facebook.