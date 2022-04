L’Aremiti 5 entre Taiarapu et Papeete dès 2023 ?

C’est l’autre annonce du groupe Degage : utiliser l’Aremiti 5, dès qu’il sera remplacé sur les Raromata’i, pour créer une desserte entre la Presqu’île et la capitale.

Avec l’arrivée l’an prochain du nouvel Apetahi Express pour la desserte des îles Sous-le-Vent, l’Aremiti 5 pourrait soit être vendu – l’armateur a des propositions – soit desservir une nouvelle ligne. Et le groupe Degage envisage de lui faire relier Taiarapu à Papeete. Les avantages sautent aux yeux : trajet bien plus rapide qu’en voiture ou en bus, ponctualité, restauration à bord, et la possibilité d’embarquer avec un 2-roues, un vélo ou une trotinette. Avec en prime une vue magnifique.

Pour l’instant, il n’est question que d’une rotation, avec un départ de la baie de Phaëton à 5h45 pour arriver à la gare maritime à 7 heures du matin, et un voyage retour qui serait programmé à 16 heures ou 16h30, explique Samuel Matton, responsable marketing.

Les infrastructures de la baie de Phaëton sont suffisantes pour lancer l’exploitation, assure l’armateur : un grand quai et suffisamment de place pour garer les voitures des usagers, mais « le projet s’inscrit dans la durée, et des aménagements seront faits ensuite », dit Samuel Matton.

« On tablerait sur un démarrage à 550 passagers, poursuit-il, et si on considère qu’il y a 250 passagers par véhicule, ça ferait à peu près 250 à 275 véhicules en moins sur la route. »

Le projet a de quoi séduire les habitants de la presqu’île qui se lèvent en pleine nuit pour aller travailler en ville. Il pourrait voir le jour dès le second semestre 2023. Pas d’indication sur le tarif à ce stade, mais cette nouvelle ligne n’est pas envisageable sans subvention de désenclavement de la part du Pays, prévient l’armateur qui entre en discussion aujourd’hui même avec le gouvernement.