L’Aremiti 6 est arrivé

Le petit nouveau de la flotte de l’Aremiti, le numéro 6, est arrivé lundi matin à Papeete. Il remplacera l’Aremiti 5 dès le 9 septembre prochain.

Comme annoncé, l’Aremiti 6, petit dernier de la flotte de transporteur maritime entre Tahiti et Moorea, est arrivé lundi matin, vers 7h30, dans le port de Papeete. Son baptême est prévu le 5 septembre prochain, suivi le lendemain de son voyage inaugural. L’Aremiti 6 débutera le 9 septembre ses rotations, en remplacement de l’Aremiti 5, trois fois par jour en semaine et minimum deux fois les weekends et jours fériés. Ce nouveau navire mesure 50 mètres de plus que l’ancien, pour une largueur de 15 mètres. Il peut accueillir 550 passagers et cinq voitures.

L’Aremiti 6 avait difficilement obtenu sa licence d’exploitation en septembre 2017 après deux refus du comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire. Le navire s’était ensuite vu refuser l’octroi de la défiscalisation locale.